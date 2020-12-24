МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие во Всероссийской акции "Елка желаний" в онлайн-формате.

Студия в здании Совета Федерации в четверг вышла на видеосвязь с восьмилетним Салимом Мухаметгалеевым, чей шар спикер СФ сняла с елки накануне, и его мамой. Салим загадал на Новый год детские теннисные ракетки и мячи. Помимо ракеток, мальчику достался большой пряничный домик.

Во втором шаре, который Матвиенко сняла с виртуальной елки, был рисунок четырехлетнего Семена Голодникова. На нем ребенок изобразил красный паровоз, загадав желание прокатиться в кабине машиниста. В ближайшее время "у Семена появится самая лучшая игрушечная железная дорога", сказала спикер Совфеда. Матвиенко также напомнила, что в Санкт-Петербурге, где живет Семен, работает детская железная дорога. "Если родители разрешат, то Семен не просто проедет в кабине, а сам поработает машинистом", - сказала спикер Совфеда.

По ее словам, "практически все сенаторы выбрали новогодние шары и поздравят детей".

В рамках акции "Елка желаний" исполняются мечты тяжелобольных детей, сирот и ребят из малообеспеченных семей. Снять шар с пожеланием можно онлайн на сайте елкажеланий.рф. "Елка желаний" - одна из активностей акции "Новый год в каждый дом", инициированной волонтерами "Мы вместе". На сайте новыйгод.мывместе2020.рф любой желающий может найти для себя удобный формат поздравления детей, врачей, пожилых и малоимущих людей по всей стране: подарить подарок, стать Дедом Морозом, принять участие в челлендже или флешмобе, купить продукты к новогоднему столу для пенсионеров.