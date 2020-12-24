Энергетики полностью восстановили электроснабжение Дагестана, нарушенное из-за непогоды

МАХАЧКАЛА, 24 декабря. /ТАСС/. Энергетики полностью восстановили электроснабжение потребителей в шести районах Дагестана, нарушенное из-за снегопада, говорится в сообщении пресс-службы компании "Россети Северный Кавказ".

"Специалисты "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" к 16:00 мск вернули свет в дома всех потребителей, чье энергоснабжение было нарушено из-за снегопада. В настоящее время электроснабжение осуществляется в штатном режиме. Дежурные бригады энергетиков продолжают отрабатывать заявки, поступающие от жителей из-за точечных отключений по сети 0,4 кВ", - говорится в сообщении.

Из-за снегопада и налипания снега на провода отключения электроэнергии произошли утром в четверг на территории Кумторкалинского, Карабудахкентского, Магарамкентского, Табасаранского, Дербентского и Хасавюртовского районов Дагестана. По данным Минэнерго России, без электроснабжения оставались 35 населенных пунктов - около 49,7 тыс. человек. К полудню энергетики смогли восстановить электроснабжение 60% отключенных потребителей.