Владимирская область получит 50 тыс. доз вакцины от коронавируса в январе 2021 года

ВЛАДИМИР, 24 декабря. /ТАСС/. Массовая вакцинация жителей Владимирской области от коронавирусной инфекции начнется в январе 2021 года, после того, как в регион поступят 50 тыс. доз вакцины "Спутник V". Об этом в четверг сообщила журналистам директор областного департамента здравоохранения Елена Утемова.

"Уже мы получили информацию о том, что в январе Владимирская область получит 50 тыс. доз вакцины, и уже широкая вакцинация по желанию граждан будет организована", - сказала она.

Как пояснила Утемова, власти расширят количество пунктов вакцинации. Сейчас их семь, планируется закупить 21 морозильник, чтобы делать прививки могли во всех районах и крупных медучреждениях области.

Как уточнили в пресс-службе администрации Владимирской области, речь идет о вакцине "Спутник V". На данный момент в регион поступила 1 300 доз вакцины, привито 690 человек - это медики, педагоги и соцработники.

По данным оперативного штаба региона, во Владимирской области с начала пандемии зарегистрировано 17 317 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 15 585 человек, 431 пациент умер.