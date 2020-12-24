Гидроэлектростанция на кордоне Гузерипль Кавказского заповедника станет туробъектом

МАЙКОП, 24 декабря. /ТАСС/. Гидроэлектростанция на реке Молчепа в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике, построенная в 60-е годы прошлого века, в 2021 году станет туристическим объектом, сообщил ТАСС в четверг директор заповедника Сергей Шевелев.

"У нас была давняя мечта: превратить мини-гидроэлектростанцию на реке Молчепа, возведенную еще в 60-х годах прошлого столетия, в туристический объект. Принято решение реализовать этот проект в будущем году, это задача реальная. Мы реконструируем ГЭС, будем показывать ее туристам и рассказывать гостям кордона Гузерипль об этом интересном объекте, который имеет большую историю", - сказал он.

Ранее реконструкция ГЭС на реке Молчепа проводилась лишь однажды - в начале 2000-х годов. Сейчас она не работает, плотину то и дело засыпает нанесенными паводком бревнами, и сотрудникам заповедника приходится постоянно расчищать заторы, уточнили в пресс-службе заповедника.

В рамках проектных работ планируется просчитать строительство лестницы, которая соединит путь от ГЭС к веревочному парку. Тем самым у посетителей кордона появится еще один вариант маршрута, а тропиночная сеть на нем расширится. В 2021 году планируется также начать ремонт моста через реку Молчепа, построенный в месте слияния ее с рекой Белой. Через этот мост проходит единственный путь к кордону Гузерипль, через него осуществляется и движение транспорта, добавили в пресс-службе.

Кавказский государственный природный биосферный заповедник, созданный в 1924 году, является самым большим горно-лесным заповедником в Европе и главной составляющей объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". Общая его площадь - более 280 тыс. га, он расположен на землях Краснодарского края, Республики Адыгея, Карачаево-Черкесии и примыкает к границе с Абхазией. Это территория, где сосредоточено большое количество находящихся под угрозой исчезновения редких, эндемичных и реликтовых видов растений и животных.