Провинция Хайнань и Гродненская область в Белоруссии установили побратимские отношения

ХАЙКОУ, 24 декабря. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань и Гродненская область в Белоруссии подписали соглашение об установлении побратимских отношений между двумя регионами. Как пишет газета "Хайнань жибао", церемония состоялась 21 декабря в режиме онлайн.

Свою подпись под документом с белорусской стороны поставил председатель Гродненского горисполкома Владимир Караник, а с китайской - временно исполняющий обязанности губернатора провинции Хайнань Фэн Фэй. Стороны также подписали соглашение о намерениях, предусматривающее взаимодействие двух регионов в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях.

Врио губернатора Хайнаня на церемонии подписания выразил надежду на то, что после установления побратимских отношений оба региона смогут нарастить сотрудничество, создадут механизм для практического взаимодействия по самым разным направлениям, включая торговлю, инвестиции, туризм, медицину, науку.

Меморандум о намерениях установить побратимские отношения между двумя регионами Хайнань и Гродненская область подписали в июле 2018 года. Стороны тогда отметили, что для дальнейшего расширения контактов регионам необходимо как можно скорее установить прямое авиасообщение.

Гродненская область расположена в западной части Белоруссии. Она занимает площадь 25 тыс. кв. км, а численность населения составляет порядка 1,04 млн человек, из которых около 370 тыс. проживают в административном центре региона.

У городов на Хайнане установлены побратимские отношения более чем с 60 населенными пунктами и другими административными единицами за рубежом.