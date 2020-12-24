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Пандемия COVID-19

МИД РФ поблагодарил ТАСС за альбом "Своих не бросаем" о помощи россиянам во время пандемии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что за словами "своих не бросаем" стоит титанический труд, потребовавший от всех участников этой кампании полной самоотдачи

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России выражает благодарность информационному агентству ТАСС за подготовку и публикацию книги-альбома о возвращении россиян домой из различных стран мира во время пандемии коронавируса. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вы помните, как мы оказывали все вместе - правительство, штаб, общественные организации, уполномоченные по правам человека - помощь в возвращении застрявших за рубежом соотечественников, граждан России и, кстати говоря, не только России. Я хотела бы сегодня выразить особую признательность агентству ТАСС за издание, за публикацию специальной книги - даже не альбома, а книги, - которая так и называется "Своих не бросаем". Она рассказывает о беспрецедентной кампании по возвращению россиян на родину", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что фраза "своих не бросаем" - не просто фигура речи. "За этими словами стоит титанический труд, потребовавший от всех участников этой кампании полной самоотдачи", - указала дипломат.

В издании рассказывается о поистине титанических усилиях российских дипломатов. О масштабах работы говорят цифры вывозных рейсов и доставленных домой граждан, которые приводятся в начале каждой статьи, посвященной той или иной стране. В каждом случае речь идет о тысячах россиян, которые смогли попасть на родину благодаря непрерывной работе межведомственной команды.

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПандемия COVID-19
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