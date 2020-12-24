МИД РФ поблагодарил ТАСС за альбом "Своих не бросаем" о помощи россиянам во время пандемии

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России выражает благодарность информационному агентству ТАСС за подготовку и публикацию книги-альбома о возвращении россиян домой из различных стран мира во время пандемии коронавируса. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вы помните, как мы оказывали все вместе - правительство, штаб, общественные организации, уполномоченные по правам человека - помощь в возвращении застрявших за рубежом соотечественников, граждан России и, кстати говоря, не только России. Я хотела бы сегодня выразить особую признательность агентству ТАСС за издание, за публикацию специальной книги - даже не альбома, а книги, - которая так и называется "Своих не бросаем". Она рассказывает о беспрецедентной кампании по возвращению россиян на родину", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что фраза "своих не бросаем" - не просто фигура речи. "За этими словами стоит титанический труд, потребовавший от всех участников этой кампании полной самоотдачи", - указала дипломат.

В издании рассказывается о поистине титанических усилиях российских дипломатов. О масштабах работы говорят цифры вывозных рейсов и доставленных домой граждан, которые приводятся в начале каждой статьи, посвященной той или иной стране. В каждом случае речь идет о тысячах россиян, которые смогли попасть на родину благодаря непрерывной работе межведомственной команды.