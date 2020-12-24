В Адыгее 31 декабря объявлен выходным днем для сотрудников органов госвласти

МАЙКОП, 24 декабря. /ТАСС/. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов объявил 31 декабря выходным днем для сотрудников органов государственной власти, сообщили ТАСС в администрации главы республики.

"Глава Адыгеи подписал указ о переносе выходного дня в исполнительных органах государственной власти Республики Адыгея с субботы, 26 декабря 2020 года, на четверг, 31 декабря 2020 года", - сказали в администрации.

Органам местного самоуправления и другим органам власти, организациям рекомендовано поступить аналогичным образом, добавил собеседник агентства.

В среду на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам президент России Владимир Путин рекомендовал всем регионам РФ объявить 31 декабря 2020 года выходным днем. Ранее ряд регионов РФ уже объявил этот день выходным. В нескольких субъектах этот день объявлен выходным для государственных и муниципальных служащих.