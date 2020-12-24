Кузнецова предложила ввести стандарт по уходу за детьми без родителей в больницах

ИЖЕВСК, 24 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила в правительство России предложение разработать и утвердить стандарт услуги по присмотру и уходу за детьми, оставшимися без попечения родителей и нуждающимися в медицинской помощи. Об этом сообщила в четверг пресс-служба омбудсмена.

Ранее в Ижевске местная жительница в социальных сетях пожаловалась, что в городской больнице №3 Ижевска организован ненадлежащий уход за маленькой девочкой, которая находится в учреждении без родителей. Позднее прокуратура начала проверку. Также служебную проверку организовали в Минздраве региона.

"Со своей стороны, мы направили в правительство Российской Федерации предложение разработки и утверждения стандарта услуги по присмотру и уходу за детьми, оставшимися без попечения родителей и нуждающимися в медицинской помощи. Это позволит ввести в штатное расписание медучреждений ставки нянь, которые могли бы присматривать за такими детьми. Ответ на наше предложение пока не получен. Надеюсь, решение удастся найти", - приводит пресс-служба слова Кузнецовой.

Омбудсмен также сообщила, что в инфекционном отделении ижевской больницы годовалую девочку оставили лежать на клеенке, без простыни. Ребенка отобрали у матери, которая сейчас проходит лечение от зависимости. Более двух недель девочка провела одна в учреждении без должного присмотра.

"Даже простыни ей вовремя менять было некому, не говоря уже про другую помощь, какая нужна ребенку, который оказался один в больнице. Уполномоченный по правам ребенка с коллегами в регионе сразу выехала к ребенку. Сейчас ситуация на контроле. <…> Малышку перевели в дом ребенка, где ей наконец смогут обеспечить необходимый уход и заботу. Решается вопрос ее дальнейшего жизнеустройства", - отметила Кузнецова.

По ее мнению, ситуация, когда дети попадают в больницу без законных представителей и там предоставлены сами себе, может порождать подобные происшествия и дальше. Сейчас подобные проблемы приходится решать в ручном режиме.