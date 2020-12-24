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Пандемия COVID-19
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Гинцбург надеется, что российская вакцина "Спутник V" будет поставляться на Украину

Директор Центра им. Гамалеи сообщил, что проведены переговоры с председателем политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил надежду, что вакцина против коронавируса "Спутник V" будет поставляться на Украину.

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"Если на Украину и будет поставляться вакцина (я очень надеюсь на это), то российского производства, о чем недавно в институте Гамалеи совместно с Фондом прямых инвестиций были проведены серьезные переговоры с господином Медведчуком (председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук - прим. ТАСС), который очень активно продвигает возможность не просто поставки российского препарата, а предлагает производить этот препарат на территории Украины", - сказал он в четверг на брифинге, посвященном поставке вакцины "Спутник V" в Аргентину.

Вакцина от коронавируса, которую РФ зарегистрировала 11 августа первой в мире, получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Пострегистрационные исследования препарата начались в Москве 7 сентября, первую вакцину добровольцы получили 9 сентября.

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