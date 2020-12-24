Вакцинацию "Спутником V" без побочных эффектов переносят 85% привитых

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Специалисты не отмечают никаких побочных эффектов у 85% привитых вакциной от коронавируса "Спутник V", сообщил в четверг директор разработавшего препарат Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"На основании трех фаз испытаний зафиксировано следующее: у 85% вакцинированных нет никаких побочных эффектов. <...> Вакцина "Спутник V" не представляет никакой опасности для тех, кто ей вакцинировался", - сказал он на брифинге, посвященном поставке вакцины в Аргентину.

Глава Центра им. Гамалеи уточнил, что у 15% вакцинированных "фиксируется покраснение в месте инъекции, небольшая головная боль, которая проходит в течение суток". "Самая большая неприятность, которая может возникнуть, - это температура до 38 градусов в течение двух суток, что снимается одной таблеткой парацетамола", - рассказал он.

Обеспечение вакциной

Около полутора миллионов россиян будут обеспечены вакциной "Спутник V" до конца 2020 года, сообщил Гинцбург.

"Если интересует некоторая перспектива ближайшая, до Нового года, то есть все основания [полагать], исходя из того, сколько сейчас уже дополнительно поступает на склад, что порядка полутора миллионов наших граждан будут обеспечены до Нового года этим вакцинным препаратом", - сказал Гинцбург.

Вакцина от коронавируса, которую РФ зарегистрировала 11 августа первой в мире, получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Пострегистрационные исследования препарата начались в Москве 7 сентября, первую вакцину добровольцы получили 9 сентября.

Ранее в пресс-службе Минздрава РФ сообщали, что министерство приняло решение больше не набирать добровольцев для исследования вакцинного препарата. На данный момент в исследовании принимают участие более 31 тысячи человек, из которых четверть получили плацебо. Как уточнил Гинцбург ТАСС в четверг, полученных результатов исследования вакцины против коронавируса "Спутник V" достаточно, чтобы прекратить набор добровольцев. Запланированные показатели эффективности препарата достигнуты и больше изменений не ожидается, пояснил он.