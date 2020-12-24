Обнаруженный в ЮАР штамм коронавируса способен считывать реакцию иммунной системы человека

ПРЕТОРИЯ, 24 декабря. /ТАСС/. Обнаруженная в Южно-Африканской Республике мутация нового коронавируса, получившая название 501.V2, имеет способность выявлять слабые места иммунной системы каждого отдельного человека, что повышает агрессивность инфекции. Об этом заявила в четверг в интервью местному телеканалу eNCA генеральный директор Совета по медицинским исследованиям ЮАР Гленда Грей.

"Ученые установили, что вирус-мутант 501.V2, попадая в организм человека, считывает его индивидуальный иммунный ответ и пытается найти слабые места, - отметила она. - В результате можно ожидать, что в течение короткого времени этот вариант COVID-19 даст целую группу агрессивных штаммов коронавируса, так как он изменяется с каждым новым перемещением между людьми".

Грей заметила, что подобное поведение присуще ряду групп вирусов, однако 501.V2 уже продемонстрировал свою очень высокую агрессивность и способность быстро приспосабливаться к иммунной реакции человеческого организма. "Мы не можем исключить, что мутации, сходные с 501.V2, существуют и в других частях мира, не только в ЮАР", - подчеркнула Грей.

Совет по медицинским исследованиям ЮАР является ключевой структурой системы здравоохранения страны. При поддержке правительства он участвует в передовых разработках, в том числе по борьбе с коронавирусом.

Власти ЮАР объявили 21 декабря, что начавшаяся в стране вторая волна эпидемии вызвана коронавирусом-мутантом, получившим название 501.V2. Он был обнаружен около двух месяцев назад в южном округе Нельсон Мандела Бей в провинции Восточный Кейп на побережье Индийского океана. По словам местных ученых, новый штамм является более агрессивным и поражает в основном молодых людей. На текущий день в ЮАР отмечено больше всего инфицированных и умерших среди всех стран Африки - 901 538 и 24 285 соответственно.