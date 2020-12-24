Решение о массовой вакцинации "Спутником V" пожилых могут принять в ближайшие дни

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Клинические исследования вакцины против нового коронавируса "Спутник V" на лицах старше 60 лет завершены, результаты находятся на изучении у Минздрава РФ. В ближайшие дни может быть принято решение о разрешении применения препарата для пожилых, сообщил в четверг директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Испытания, в которых участвовала большая выборка населения города Москвы возрастом более 60 лет, несколько дней тому назад были завершены. Сегодня были подведены научные итоги этого испытания и в положенной форме представлены министерству здравоохранения. В настоящее время Минздрав рассматривает этот документ, <...> и так как там очень положительные результаты, <...> абсолютно не хуже тех, которые были получены в первой-третьей фазах клинических испытаний на других возрастных группах, то можно в определенной степени утверждать, что в ближайшие дни будет принято решение о возможности использования вакцины "Спутник V" для вакцинирования населения с 18 лет и без ограничения возраста, я на это очень надеюсь", - сказал он на пресс-конференции, посвященной вакцине "Спутник V".

Вакцина от коронавируса, которую РФ зарегистрировала 11 августа первой в мире, получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Пострегистрационные исследования препарата начались в Москве 7 сентября, первую вакцину добровольцы получили 9 сентября. Всего в программе должны были принять участие 40 тыс. человек, 10 тыс. из которых получили бы плацебо вместо вакцины. Однако Минздрав РФ принял решение прекратить привлечение добровольцев, набрав около 31 тысячи человек.