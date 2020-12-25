Эксперты назвали самые популярные внутренние направления для путешествий в 2020 году

Москва и Санкт-Петербург стали самыми популярными внутренними направлениями для поездок в 2020 году. Об этом говорится в исследовании сервиса планирования путешествий OneTwoTrip.

В топ-10 авианаправлений также вошли Сочи, Краснодар, Симферополь, Махачкала, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Уфа и Екатеринбург.

На поезде помимо Москвы и Санкт-Петербурга чаще всего ездили в Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Тюмень, Ростов-на-Дону, Казань, Сочи и Новосибирск.

В среднем турист в этом году отправлялся куда-либо 1,7 раза, это число снизилось в сравнении с прошлым годом на 7%. В полете он провел 2,6 часа, а на поезде - 11,5 часа. Средняя дальность полета составила 1 818 км, а ж/д поездки - порядка 604 км.

Самый дорогой авиабилет в одну сторону обошелся туристу в 516 115 рублей - столько стоил перелет из Москвы в Нью-Йорк. Самый дорогой ж/д билет в один конец стоил 46 811 рублей. Эту сумму пассажир заплатил за поездку на "Сапсане".