Новые максимумы в Москве и России. Главное о коронавирусе за 24 декабря

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 2 963 688 случаев заражения, из них новых — 29 935 (максимум за пандемию). За сутки умерли 635 человек (также максимум), за весь период — 53 096.
- Вакцинацию "Спутником V" без побочных эффектов переносят 85% привитых, сообщил директор разработавшего препарат Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
- Глава Минпромторга Денис Мантуров анонсировал выпуск 30 млн доз вакцины "Спутник V" к июню 2021 года (интервью телеканалу РБК).
Москва
- Всего зафиксировано 764 789 случаев заражения, из них новых — 8203 (максимум за пандемию). Число выписанных за сутки превысило уровень госпитализации: выписали 1858 человек, госпитализировали 1772.
- С 28 декабря в столице смогут привиться работники сферы ЖКХ, общепита, спорта, органов охраны правопорядка, волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях.
- Московская горячая линия по коронавирусу продолжит работать в новогодние праздники в обычном режиме — ежедневно с 08:00 до 21:00. Телефон: +7 (495) 870-45-09.
Мир
- Всего зафиксировано более 78,8 млн случаев заражения, умерли 1 733 400 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В США проверяют седьмой случай острой аллергической реакции на вакцину Pfizer и BioNTech.
- В Италии вступил в силу рождественский локдаун. По всей стране не работают магазины розничной торговли, рестораны и бары могут обслуживать клиентов только навынос. На рождественские застолья рекомендуется приглашать не более двух взрослых, которых могут сопровождать дети в возрасте до 14 лет. Запрещено собираться на площадях городов, в том числе в новогоднюю ночь.
- Вторая фаза испытаний подтвердила эффективность индийской вакцины.