Глава РФПИ рассчитывает, что 2021 год станет годом победы над коронавирусом

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассчитывает, что 2021 год станет годом победы над коронавирусом. Об этом он сообщил на брифинге в четверг.

"Мы уверены, что следующий год будет годом победы над коронавирусом. Мы обязательно будем делать максимум с нашей стороны", - сказал он.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получил заявки на приобретение 1,2 миллиарда доз вакцины от коронавируса "Спутник V" из более 50 стран.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.