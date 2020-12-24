В России в 2021 году пройдет форум, посвященный вопросам воспитания

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Всероссийский форум, посвященный вопросам воспитания и оказания поддержки родителям в обучении детей, пройдет в марте будущего года. Об этом сообщила в четверг проректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Наталья Склярова на пресс-конференции в ТАСС.

"По поручению министерства просвещения мы планируем в марте провести всероссийский форум по вопросам <...> воспитания, оказания поддержки родителям в обучении и воспитании своих детей", - сообщила она, не уточнив, в каком формате пройдет форум.

Она отметила, что МПГУ и ряд других вузов являются экспертно-аналитическими площадками для проведения общенациональных родительских форумов, на которых обсуждаются насущные проблемы, связанные с семейным образованием.

Кроме того, в ходе пресс-конференции она отметила, что сегодня в России возникает большое количество центров, которые осуществляют помощь в семейном образовании. Однако это создает определенные сложности, которые связаны с определением качества образовательных услуг, которые предлагают эти центры.