Более 115 незаконных свалок в Нижегородской области ликвидировали после обращений жителей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 декабря. /ТАСС/. Более 115 несанкционированных свалок было ликвидировано в Нижегородской области в 2020 году после сообщений жителей через социальные сети, сообщает министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

"117 несанкционированных свалок было ликвидировано в Нижегородской области в 2020 году после сообщений жителей в социальных сетях. Муниципалитеты обязаны на регулярной основе заниматься наведением порядка в районах. При этом места незаконного размещения отходов должны не просто ликвидироваться, необходимо проводить работу по недопущению их повторного возникновения", - цитирует пресс-служба слова министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Дениса Егорова.

По данным министерства за 2019 2020 гг. в регионе было выявлено около 1 000 незаконных свалок, из которых более 500 уже ликвидировано. Сообщить о несанкционированных свалках жители Нижегородской области могут в официальных пабликах министерства экологии в социальных сетях. Также можно разместить пост на своей страничке. Для этого она должна быть открыта, чтобы специалисты Центра управления регионом увидели сообщение, обработали его и передали ответственным лицам для решения проблемы.

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Ряд задач нацпроекта продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью "Комфортная и безопасная среда для жизни". Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.