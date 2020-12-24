Власти Коми объявили 31 декабря выходным днем для госслужащих

ТАСС, 24 декабря. Власти Коми объявили 31 декабря этого года выходным днем для органов власти и госслужащих региона, при этом рабочей объявлена суббота, 26 декабря, сообщили в пресс-службе правительства республики. Работодателям Коми также рекомендовано организовать для сотрудников соответствующий график.

"Глава Республики Коми [Владимир Уйба] постановил привлечь к работе в выходной день 26 декабря 2020 года членов регионального правительства и работников органов исполнительной власти республики, предоставив указанным лицам день отдыха 31 декабря 2020 года с соблюдением требований, установленных Трудовым кодексом РФ", - говорится в сообщении.

Указом также рекомендовано руководителям органов муниципалитетов и организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющих деятельность в Коми, организовать рабочее время сотрудников в декабре 2020 года в аналогичном порядке.

На совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам 23 декабря президент России Владимир Путин рекомендовал всем регионам РФ объявить 31 декабря 2020 года выходным днем. Ранее ряд регионов РФ уже объявил этот день выходным. В нескольких субъектах этот день объявлен выходным для государственных и муниципальных служащих.