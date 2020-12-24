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Новый год и Рождество - 2021

Власти Коми объявили 31 декабря выходным днем для госслужащих

Рабочий день перенесен на 26 декабря

ТАСС, 24 декабря. Власти Коми объявили 31 декабря этого года выходным днем для органов власти и госслужащих региона, при этом рабочей объявлена суббота, 26 декабря, сообщили в пресс-службе правительства республики. Работодателям Коми также рекомендовано организовать для сотрудников соответствующий график.

"Глава Республики Коми [Владимир Уйба] постановил привлечь к работе в выходной день 26 декабря 2020 года членов регионального правительства и работников органов исполнительной власти республики, предоставив указанным лицам день отдыха 31 декабря 2020 года с соблюдением требований, установленных Трудовым кодексом РФ", - говорится в сообщении.

Указом также рекомендовано руководителям органов муниципалитетов и организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющих деятельность в Коми, организовать рабочее время сотрудников в декабре 2020 года в аналогичном порядке.

На совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам 23 декабря президент России Владимир Путин рекомендовал всем регионам РФ объявить 31 декабря 2020 года выходным днем. Ранее ряд регионов РФ уже объявил этот день выходным. В нескольких субъектах этот день объявлен выходным для государственных и муниципальных служащих.

Теги
Уйба, Владимир ВикторовичРоссияКомиНовый год и Рождество - 2021
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