Плата за вывоз мусора в Кировской области снизится в первом полугодии 2021 года на 4,4%

КИРОВ, 24 декабря. /ТАСС/. Плата за вывоз твердых коммунальных отходов во всех муниципалитетах Кировской области, за исключением Кирова и Кирово-Чепецка, снизится в первом полугодии 2021 года на 4,4%, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ранее правительство Кировской области решило применять дифференцированный подход к начислению платы за вывоз ТКО: для городских округов (Кирова и Кирово-Чепецка) исходя из площади жилья, для остальных районов области - исходя из числа жильцов.

По данным пресс-службы, изменение размера платы связано со снижением тарифа регионального оператора на услугу по обращению с ТКО в первом квартале 2021 года на 7,4%, а также с изменением нормативов накопления отходов. Новые нормативы, рассчитанные по результатам проведенных замеров, начнут действовать в регионе с 1 января, при этом увеличение нормативов оказалось неравномерным для разных территорий области. Так, для многоквартирных домов нормативы увеличились в среднем на 5%, а для индивидуальных жилых домов Кирова и Кирово-Чепецка - на 19%, для остальных муниципальных образований норматив почти не изменился.

"Для жителей Кирова и Кирово-Чепецка плата за ТКО останется на прежнем уровне, а для жителей остальных муниципалитетов плата сократится на 4,4%", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что для жителей многоквартирных домов Кирова с 1 января 2021 года плата за вывоз отходов составит 4,17 рубля с квадратного метра (сейчас плата 4,35), для жителей частного сектора в городе Кирове плата не изменится и составит 121,47 рублей с человека. В Кирово-Чепецке для жителей многоквартирных домов плата также останется на прежнем уровне - 4,14 рубля с квадратного метра, для жителей частного сектора - 115,71 рубля с человека.

На остальной территории области оплата взимается исходя из количества проживающих, с 1 января плата составит 97,36 рублей с человека (сейчас - 115,71). В ведомстве уточнили, что платежные документы с учетом новых тарифов жители получат в феврале 2021 года.