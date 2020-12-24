Власти Подмосковья рекомендовали работодателям сделать 31 декабря нерабочим днем

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Московской области рекомендовали работодателям сделать 31 декабря нерабочим днем с сохранением заработной платы. Об этом в четверг сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"24 декабря губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал распоряжение, согласно которому работодателям региона рекомендовано установить 31 декабря 2020 года нерабочим днем с сохранением заработной платы", - говорится в сообщении.

В среду на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам президент России Владимир Путин рекомендовал всем регионам РФ объявить 31 декабря 2020 года выходным днем. Ранее ряд регионов РФ уже объявил его выходным. В нескольких субъектах этот день объявлен выходным для государственных и муниципальных служащих.

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