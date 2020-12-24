Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве пока не стабилизировалась

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Московские власти надеются на стабилизацию ситуации с коронавирусом в городе, но пока этого не происходит, заявил в четверг мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".

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"Мы побили два негативных рекорда по количеству вновь выявленных и по госпитализируемым. <...> К сожалению, приходится констатировать, что пандемия продолжает наступать, как и во всем мире. Конечно, мы надеемся, что ситуация стабилизируется и пойдет на спад, но пока этого не происходит", - сказал мэр.

Риски заражения в столице усиливаются. Власти делают все необходимое, чтобы остановить эпидемию, заявил Собянин.

"Ситуация с эпидемией не упрощается. Наоборот она становится сложнее. Это значит и риски заболеваний в городе усиливаются. Конечно, нам нужно сделать все, чтобы остановить эпидемию", - сказал Собянин.

Коечный фонд

В Москве развернут дополнительные мощности для лечения пациентов с коронавирусом.

"Пандемия продолжает наступать, как и во всем мире. Конечно, мы надеемся, что ситуация стабилизируется и пойдет на спад, но пока этого не происходит. В связи с этим мной принято решение о мобилизации еще трех больших больничных корпусов наших стационаров для того, чтобы мы были готовы принять пациентов. Подстраховать ситуацию", - сказал Собянин.

Он добавил, что на данный момент запас коечного фонда в Москве составляет 5 тыс. мест.

"Но с учетом такой динамики, мы не должны "съедать" этот запас. Он должен быть постоянным или примерно в таком же объеме. Для того, чтобы спокойно работала логистика, распределение пациентов, чтобы все клиники были доступны с точки зрения территориальной расположенности", - сказал Собянин.

Ход вакцинации

Более 50 тыс. желающих привиться от коронавируса уже записались на вакцинацию в Москве. "На сегодняшний день записалось уже более 50 тыс. [человек]. Идет спокойная запись. Наши 70 прививочных пунктов <...> также работают в спокойном режиме и будут работать в праздничные дни. Так что можно спокойно записываться и в новогодние праздники также прививаться", - сказал Собянин.