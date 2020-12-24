Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве пока не стабилизировалась

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Московские власти надеются на стабилизацию ситуации с коронавирусом в городе, но пока этого не происходит, заявил в четверг мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".
"Мы побили два негативных рекорда по количеству вновь выявленных и по госпитализируемым. <...> К сожалению, приходится констатировать, что пандемия продолжает наступать, как и во всем мире. Конечно, мы надеемся, что ситуация стабилизируется и пойдет на спад, но пока этого не происходит", - сказал мэр.
Риски заражения в столице усиливаются. Власти делают все необходимое, чтобы остановить эпидемию, заявил Собянин.
"Ситуация с эпидемией не упрощается. Наоборот она становится сложнее. Это значит и риски заболеваний в городе усиливаются. Конечно, нам нужно сделать все, чтобы остановить эпидемию", - сказал Собянин.
Коечный фонд
В Москве развернут дополнительные мощности для лечения пациентов с коронавирусом.
"Пандемия продолжает наступать, как и во всем мире. Конечно, мы надеемся, что ситуация стабилизируется и пойдет на спад, но пока этого не происходит. В связи с этим мной принято решение о мобилизации еще трех больших больничных корпусов наших стационаров для того, чтобы мы были готовы принять пациентов. Подстраховать ситуацию", - сказал Собянин.
Он добавил, что на данный момент запас коечного фонда в Москве составляет 5 тыс. мест.
"Но с учетом такой динамики, мы не должны "съедать" этот запас. Он должен быть постоянным или примерно в таком же объеме. Для того, чтобы спокойно работала логистика, распределение пациентов, чтобы все клиники были доступны с точки зрения территориальной расположенности", - сказал Собянин.
Ход вакцинации
Более 50 тыс. желающих привиться от коронавируса уже записались на вакцинацию в Москве. "На сегодняшний день записалось уже более 50 тыс. [человек]. Идет спокойная запись. Наши 70 прививочных пунктов <...> также работают в спокойном режиме и будут работать в праздничные дни. Так что можно спокойно записываться и в новогодние праздники также прививаться", - сказал Собянин.
Он отметил, что количество прививочных пунктов для вакцинации от коронавируса в Москве могут увеличить вдвое при необходимости.
Власти столицы намерены в перспективе вакцинировать от коронавируса 6-7 млн человек. Кроме того, может быть рассмотрен вопрос преференций для привившихся от коронавируса. По словам мэра, после вакцинации жители столицы смогут вернуться к жизни без ограничений.
Вакцинация против коронавируса началась в Москве 5 декабря, за период до 17 декабря были вакцинированы около 15 тыс. человек. Запись на нее организована в электронном виде. Это можно сделать на портале mos.ru. Запись открыли на две недели вперед. Прививочные кабинеты работают с 08:00 до 20:00 ежедневно. Всего на территории города открыто 70 прививочных пунктов.
Сейчас прививку от коронавируса в столице могут сделать работники образования, здравоохранения, культуры, торговли, сотрудники многофункциональных центров госуслуг, социальных служб, работники транспорта, энергетики, промышленности, а также журналисты. Кроме того, с 28 декабря записаться на прививку смогут работники сферы ЖКХ, общепита, спорта, органов охраны правопорядка.
Оптимистичные прогнозы
Однако мэр Москвы призвал горожан не впадать в уныние перед новогодними праздниками, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом в мегаполисе.
"С учетом ситуации нынешнего года, конечно же, [хотел бы] пожелать здоровья, хорошего настроения и больше оптимизма, не надо впадать в уныние", - сказал Собянин, отвечая на вопрос о том, чего бы он пожелал горожанам в преддверии Нового года.
"Да, ситуация сложная, да, она проблемная, но Москва справлялась и не с такими сложностями, справимся и с этой", - добавил мэр.
Собянин заверил, что и "на нашей улице будет праздник, настоящий праздник", подчеркнув, что он прежде всего имеет ввиду самый прямой смысл этого выражения. Мэр напомнил о полюбившихся москвичам и гостям столицы уличных фестивалях. "Москва будет еще сильнее после всех невзгод, которые мы пережили", - заключил мэр, также пожелав горожанам "успехов и доброго настроения".
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