В ГД заявили, что законопроект о переобучении клириков не затронет уже работающих в России

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Законопроект об обязательной переаттестации в России сотрудников религиозных организаций, учившихся за рубежом, не затронет тех священнослужителей, которые уже работают в России. О соответствующих поправках к нему рассказал в четверг на пресс-конференции председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

"Мы готовим поправки действительно: те, кто у нас в стране служит, на них этот закон не распространяется, потому что сейчас зарубежное образование для многих получено, например, в Ташкенте для исламских священнослужителей. Мы хотим для приезжающих для реального долгого служения, чтобы они получали короткое, но очень важное дополнительное образование касательно правовой основы их служения", - сказал парламентарий.

Важным моментом, по его мнению, является то, чтобы зарубежные миссионеры понимали: Россия - это не поле для прозелитизма, "чтобы они не воспринимали нашу страну как Африку в XVIII или XIX веке". "Для тех [религиозных] организаций, у которых, как у буддистов, таких образовательных организаций нет - мы надеемся, что они появятся, - они могут проходить обучение на теологических кафедрах, а у нас их создано немало, наших светских вузов", - отметил он.

Госдума на пленарном заседании 15 декабря приняла в первом чтении правительственный законопроект, запрещающий возглавлять религиозные группы и участвовать в их деятельности лицам, подозреваемым в финансировании терроризма. Инициатива также запрещает возглавлять религиозные группы и участвовать в них иностранцам и лицам без гражданства, в отношении которых принято решение о нежелательности их пребывания и проживания в РФ, а также лицам, в действиях которых суд обнаружил признаки экстремистской деятельности. Помимо этого, документ обязывает священнослужителей, учившихся за рубежом, проходить аттестацию и переподготовку в российских духовных учебных заведениях.

Возражения со стороны ряда религиозных организаций вызвала норма о необходимости проходить аттестацию священнослужителям, учившимся за рубежом и осуществляющим религиозную и преподавательскую деятельность в РФ. В частности, рассмотрение законопроекта откладывалось после обращений общин буддистов, у которых в России нет подходящих духовных школ. Ранее Гаврилов рассказал ТАСС, что ко второму чтению законопроекта поправки должны будут снять их озабоченность. Начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) Сергей Ряховский рассказал ТАСС, что у конфессий будет около полутора месяцев, чтобы внести предложения и уточнить формулировки.