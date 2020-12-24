Мишустин принял участие в акции "Елка желаний"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подарит четырехлетней участнице акции "Елка желаний" Наде Столпник на Новый год синтезатор. Кадры участия главы правительства в традиционной предновогодней акции показал в четверг телеканал "Россия-24".

"Я тоже мечтал о синтезаторе когда-то, - сказал Мишустин, прочитав желание четырехлетней девочки из Тверской области. - Я с большим удовольствием сам его выберу и подарю на Новый год".

В 2020 году благотворительный проект "Мечтай со мной" в третий раз запустил предновогоднюю акцию "Елка желаний", которая призвана помочь людям, находящимся в трудной ситуации. Заявки на участие организаторы принимали с 16 ноября по 15 декабря. С 1 декабря 2020 года и по 28 февраля 2021 года партнеры, участники конкурса "Лидеры России" и другие неравнодушные люди исполнят новогодние желания. В проекте традиционно участвует и президент России Владимир Путин. Присоединиться к акции можно на сайте елкажеланий.рф.