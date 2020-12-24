{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Собянин объявил 31 декабря нерабочим днем для бюджетных организаций Москвы

Согласно распоряжению мэра столицы, 31 декабря объявляется выходным с сохранением заработной платы работника
Мэр Москвы Сергей Собянин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, рекомендующее всем столичным работодателям сделать 31 декабря нерабочим днем с сохранением заработной платы сотрудников. Соответствующий документ опубликован в четверг на портале мэра и правительства города.

"Рекомендовать работодателям (представителям нанимателя), находящимся и (или) использующим труд работников на территории Москвы, установить 31 декабря 2020 года нерабочим днем с сохранением заработной платы работника", - говорится в распоряжении. 

Ранее Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил, что власти Москвы обяжут не работать 31 декабря бюджетные организации, кроме тех, кто не задействован в работе в праздничные дни. При этом для значительной части городских служб - для энергетиков, коммунального хозяйства, транспорта и работников здравоохранения - на период праздников будет введен усиленный режим работы.

"Президент рекомендовал субъектам России самостоятельно принять решение (о том, чтобы сделать 31 декабря выходным - прим. ТАСС) и пообещал, что в последующие годы для этого будет принят федеральный закон. Мы, конечно, не можем всех обязать 31 числа не работать, но обяжем свои бюджетные организации и тех, которые не задействованы в подготовке Нового года и прохождения праздников. И рекомендуем, конечно, всем другим предприятиям и организациям, чтобы 31 декабря сделали для горожан выходным днем", - сказал мэр в интервью телеканалу "Россия-24".

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
СМИ: первый случай заражения новым штаммом коронавируса выявили в Германии
Положительный тест сдала женщина, прилетевшая из Великобритании
Читать полностью