Собянин объявил 31 декабря нерабочим днем для бюджетных организаций Москвы

"Рекомендовать работодателям (представителям нанимателя), находящимся и (или) использующим труд работников на территории Москвы, установить 31 декабря 2020 года нерабочим днем с сохранением заработной платы работника", - говорится в распоряжении.

Ранее Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил, что власти Москвы обяжут не работать 31 декабря бюджетные организации, кроме тех, кто не задействован в работе в праздничные дни. При этом для значительной части городских служб - для энергетиков, коммунального хозяйства, транспорта и работников здравоохранения - на период праздников будет введен усиленный режим работы.

"Президент рекомендовал субъектам России самостоятельно принять решение (о том, чтобы сделать 31 декабря выходным - прим. ТАСС) и пообещал, что в последующие годы для этого будет принят федеральный закон. Мы, конечно, не можем всех обязать 31 числа не работать, но обяжем свои бюджетные организации и тех, которые не задействованы в подготовке Нового года и прохождения праздников. И рекомендуем, конечно, всем другим предприятиям и организациям, чтобы 31 декабря сделали для горожан выходным днем", - сказал мэр в интервью телеканалу "Россия-24".