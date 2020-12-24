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В России за год построили свыше 270 школ и более 820 детсадов

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что свыше 1 млн новых мест появится в школах к концу 2024 года

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Свыше 270 школ и более 820 детских садов построено в России за 2020 год, сообщила в четверг пресс-служба Минпросвещения.

"Построено и введено в эксплуатацию более 270 школ на 169 тыс. мест, более 828 детских садов на 122 тыс. мест", - говорится в материалах пресс-службы.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совместном заседании Госсовета РФ и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявила, что свыше 1 млн новых мест появится в российских школах к концу 2024 года.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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