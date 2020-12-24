Мурашко: система здравоохранения выполняла все планы на 2020 год

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российская система здравоохранения выполняла все планы на 2020 год в штатном режиме, несмотря на пандемию. Об этом сообщил в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на брифинге в правительстве.

"Все планы, которые стояли перед здравоохранением на текущий, 2020-й год, выполнялись в штатном режиме, - сказал министр. - Практически в этот период было реализовано несколько крупных инвестиционных проектов, пять медицинских центров запущено в этом году, 11 медицинских организаций завершают строительные работы, идет приемка возведенных зданий".

Мурашко также сообщил, что в этот период развернуто более 580 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в сельской местности. Поставка медицинского оборудования также шла по плану.

Одним из важнейших проектов года министр назвал подготовку к модернизации первичного звена здравоохранения. "Хочу отметить, что именно первичная медицинская помощь является наиболее востребованной у населения. Более 1 млрд 400 млн посещений в год совершается нашими гражданами именно в амбулаторно-поликлиническом звене", - заметил он.

По его данным, более 5,2 млн пациентов получили с марта амбулаторную и стационарную помощь по различным направлениям. "За период, начиная с марта 2020 года, количество пациентов, получивших амбулаторную и стационарную помощь и с новой коронавирусной инфекцией, и с больничными пневмониями, рядом других инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей, - эта цифра составила более 5,2 млн человек. <...> В общей сложности в настоящий момент более 1 млн 100 человек получают медицинскую помощь на амбулаторном и стационарном этапе", - сказал он.