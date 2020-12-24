Вакцинация от коронавируса станет доступна для всех районов Карелии к февралю 2021 года

ТАСС, 24 декабря. Власти Республики Карелия рассчитывают, что к концу февраля 2021 года вакцинация от коронавируса станет доступна жителям всех городов и районов региона. Этого удастся достичь за счет получения партии препарата в 31 тыс. доз, сообщила в четверг пресс-служба главы республики.

"В декабре и в январе-феврале ожидаются поставки очередных партий вакцины общим объемом 31,5 тыс. доз, что позволит прививать категории населения, не относящиеся к приоритетным группам - как в Петрозаводске, так и в районах и других городах Карелии. Объем направляемой в регионы вакцины определяется на уровне Минздрава России и Минпромторга. Иммунизация проводится бесплатно и на добровольной основе. Вакцина будет доступна жителям нашей республики", - цитирует пресс-служба заместителя премьер-министра правительства Карелии по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игоря Корсакова.

По данным властей, вакцинация против коронавирусной инфекции в настоящее время проходит в Петрозаводске. Препарат получают медицинские работники, сотрудники учреждений социальной защиты и социального обслуживания, а также работники сферы образования. До конца года будут привиты 642 человека, уже привились более 300 человек.

"Основная цель вакцинации - достичь той иммунной прослойки, которая позволит сделать инфекцию управляемой, а это, как мы знаем, 60-70% населения. Самый важный момент - это желание граждан сделать прививку. Перед вакцинацией будет организовано медосвидетельствование. За состоянием граждан, привитых против коронавируса, наблюдают специалисты, все данные заносятся в специальный реестр", - отмечается в сообщении.

По данным республиканских властей, на данный момент в регионе выявлено 25 327 случаев заражения коронавирусом, 17 823 человека выздоровели, 146 умерли.