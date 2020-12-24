Таганрогский авиазавод не менял подрядчика, охраняющего аэродром с самолетом "судного дня"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 декабря. /ТАСС/. АО "РТ-Охрана" (входит в холдинг "Сибер" государственной корпорации "Ростех") не обеспечивает охрану на аэродроме Таганрог-Южный, на котором неизвестные в начале декабря украли аппаратуру из "самолета судного дня" Ил-80. Компания занимается охраной других объектов Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева (ТАНТК), сообщили в пресс-службе "РТ-Охрана".

Аэродром продолжает охранять ФГУП "УВО Минтранса России", пояснили в четверг ТАСС в пресс-службе ФГУП.

"Аэродром совместного базирования Таганрог-Южный ПАО "ТАНТК им. Г. М. Бериева", на котором произошло происшествие, силами ведомственной охраны государственной корпорации "Ростех" (АО "РТ-Охрана") не охраняется. В соответствии с заключенным договором, АО "РТ-Охрана" осуществляет защиту других объектов ПАО "ТАНТК им. Г. М. Бериева", - сообщили в "РТ-Охрана". Согласно протоколу закупочной комиссии, договор между ТАНТК и "РТ-Охрана" заключен 15 декабря 2020 года.

По данным источника ТАСС, на момент совершения кражи из грузового люка самолета Ил-80 безопасность на аэродроме обеспечивала ведомственная охрана Министерства транспорта России.

Как пояснили ТАСС в четверг в пресс-службе ФГУП "УВО Минтранса России", Северо-Кавказский филиал предприятия не прерывал договорных отношений с ТАНТК на защиту транспортной инфраструктуры аэродрома Таганрог-Южный от актов незаконного вмешательства в зону транспортной безопасности. Договор действует до 31 марта 2021 года включительно.