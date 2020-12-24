Ксения Собчак возглавила рейтинг цитируемости среди журналистов по итогам года

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Ксения Собчак названа самым цитируемым журналистом по итогам 2020 года. Об этом сообщает компания "Медиалогия".

"Лидеры медиарейтинга - Ксения Собчак, Владимир Познер и Дмитрий Губерниев", - отмечено в сообщении.

Рейтинг Собчак - 249 273,7, Познера - 188 480,0, Губерниева - 183 454,2.

В первой пятерке - Владимир Соловьев (177 312,5) и Маргарита Симоньян (141 428,0).

В рейтинг также вошли Василий Уткин, Алексей Венедиктов, Тина Канделаки, Юрий Дудь и Ольга Скабеева.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 60 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Период исследования - с января по декабрь 2020 года.