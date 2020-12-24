Роспотребнадзор в Петербурге советует дезинфицировать дом после визита Деда Мороза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу разработало правила приглашения на дом Деда Мороза и Снегурочки, в которых рекомендуется, в частности, после визита аниматоров дезинфицировать все контактные поверхности в доме, сразу выбросить упаковку от подарка и вымыть руки с мылом родителям и детям. Аниматоров призывают не трогать детские игрушки и не прикасаться к домашним предметам обихода, сообщается в четверг на сайте ведомства.

"Необходимо договориться с аниматорами, чтобы они не брали в руки никакие игрушки, и не трогали предметы обихода в доме. Все аксессуары, необходимые аниматорам для представления, должны быть у них в наличии. После завершения мероприятия необходимо обработать контактные поверхности, к которым прикасались аниматоры, вымыть руки с мылом себе и ребенку", - говорится в рекомендациях.

Вызов Деда Мороза, Снегурочки и сказочных персонажей на дом должен проходить с учетом действующих в Петербурге ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, отмечают в ведомстве. В частности, следует ограничить количество людей на проводимом мероприятии, соблюдать социальную дистанцию, использовать маски для защиты органов дыхания, а также санитайзеры и кожные антисептики для обработки рук. Кроме того, подарки детям рекомендуется преподносить в отдельной упаковке, которую после вскрытия нужно сразу же утилизировать.

Петербургское управление Роспотребнадзора советует официально оформить приглашение аниматоров путем заключения письменного договора на оказание услуг. В документе следует указать местонахождение исполнителей услуг, их контактные телефоны, а также прописать сроки исполнения, стоимость и прочие необходимые условия.