ТАСС, 24 декабря. Власти Карелии объявили 2021 год годом карельских рун - артефактов, содержащих сведения о религии, укладе жизни и обрядах карелов. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Артур Парфенчиков, сообщила в четверг пресс-служба главы региона.

"Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжении об объявлении 2021 года годом карельских рун в республике, а также утвердил план мероприятий, посвященных карельским рунам. Карельские руны, содержащие сведения о религиозно-мифологических представлениях, укладе жизни, обрядовой практике карелов, являются одним из важнейших элементов духовной культуры республики, стали источником вдохновения для многих известных писателей, художников, композиторов, театральных деятелей", - отмечается в сообщении.

Центральным событием года карельских рун станет торжественное мероприятие "День карельских рун", которое состоится 10 июня 2021 года. План Года карельских рун включает в себя 42 мероприятия. "[Они направлены] на сохранение, развитие и популяризацию карельской рунопевческой традиции, пробуждение интереса к знакомству с карельскими рунами, их изучению, созданию на их тематике новых современных продуктов. Среди них семинары, выставки, тематические вечера, викторины, праздничные мероприятия, которые будут интересны представителям разных возрастов", - говорится в сообщении.