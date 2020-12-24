{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Мурашко: до 75% всех смертей мужчин в России так или иначе связаны с потреблением алкоголя

Глава Минздрава также назвал кардиомиопатию, которая встречается и у женского населения

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. До 75% всех смертей мужчин в России в определенной степени связаны с потреблением алкоголя. Об этом в четверг заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Вклад потребления алкоголя у мужчин в смертность составляет до 75%. А также кардиомиопатия, которая встречается и у женского населения, вклад алкоголя может составлять также до 70 с лишним процентов", - сказал он на брифинге в правительстве.

Нацпроект "Демография", который начал реализовываться в 2019 году, включает в себя пять федеральных проектов. Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках национального проекта, - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, увеличение рождаемости, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом. 

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссия
Пандемия COVID-19
Собянин объявил 31 декабря нерабочим днем для бюджетных организаций Москвы
Согласно распоряжению мэра столицы, 31 декабря объявляется выходным с сохранением заработной платы работника
Читать полностью