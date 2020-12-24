В России в новогодние праздники усилят работу медицинских организаций

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Работа медицинских организаций будет усилена в новогодние праздники по нескольким направлениям. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на брифинге в правительстве в четверг.

"Новогодние праздники - это серьезное испытание для системы здравоохранения. Усиление работы медицинских организаций будет происходить по нескольким направлениям", - сказал он.

Мурашко попросил россиян на новогодних праздниках "аккуратно обращаться" с алкоголем и "быть умеренными" в потреблении продуктов, чтобы избежать отравлений и травм. "В этот период мы видим, что количество поступающих пациентов увеличивается, связано это чаще всего с тем снятием каких-то определенных ограничений, которые мы используем в обычной своей жизни. Мне хотелось бы обратиться к вам, будьте умеренны в приеме пищи, аккуратно обращайтесь с алкоголем. Страхуйте себя и своих детей от травматизма", - сказал он.

Мурашко отметил, что, например, употребление алкоголя даже в небольших дозах может спровоцировать обострения у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. "И это может привести к дестабилизации состояния и необходимости обращения за скорой медицинской помощью", - подчеркнул он.