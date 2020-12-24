{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В России в новогодние праздники усилят работу медицинских организаций

Глава Минздрава назвал этот период серьезным испытанием для системы здравоохранения

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Работа медицинских организаций будет усилена в новогодние праздники по нескольким направлениям. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на брифинге в правительстве в четверг.

"Новогодние праздники - это серьезное испытание для системы здравоохранения. Усиление работы медицинских организаций будет происходить по нескольким направлениям", - сказал он. 

Мурашко попросил россиян на новогодних праздниках "аккуратно обращаться" с алкоголем и "быть умеренными" в потреблении продуктов, чтобы избежать отравлений и травм. "В этот период мы видим, что количество поступающих пациентов увеличивается, связано это чаще всего с тем снятием каких-то определенных ограничений, которые мы используем в обычной своей жизни. Мне хотелось бы обратиться к вам, будьте умеренны в приеме пищи, аккуратно обращайтесь с алкоголем. Страхуйте себя и своих детей от травматизма", - сказал он. 

Мурашко отметил, что, например, употребление алкоголя даже в небольших дозах может спровоцировать обострения у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. "И это может привести к дестабилизации состояния и необходимости обращения за скорой медицинской помощью", - подчеркнул он. 

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссия
Пандемия COVID-19
Собянин объявил 31 декабря нерабочим днем для бюджетных организаций Москвы
Согласно распоряжению мэра столицы, 31 декабря объявляется выходным с сохранением заработной платы работника
Читать полностью