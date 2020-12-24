Умер бизнесмен из списка Forbes Христов

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Бизнесмен, председатель совета директоров одной из крупнейших в России золотопромышленных компаний "Сусуманзолото" Владимир Христов умер на 72-м году жизни, сообщает в четверг газета "Магаданская правда" со ссылкой на гендиректора ПАО "Сусуманзолото" Александра Чугунова.

"В инфекционной больнице в Коммунарке скончался известный колымский бизнесмен, основатель и председатель совета директоров золотопромышленной компании "Сусуманзолото" Владимир Христов, <…> с прискорбием сообщил генеральный директор ПАО "Сусуманзолото" Александр Чугунов", - сказано в сообщении.

Христов был почетным гражданином Магаданской области, экс-депутатом регионального законодательного собрания нескольких созывов, был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Почти всю свою жизнь он прожил в Магаданской области. В прошлом году Христов был включен в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes.

Акционерное общество "Сусуманский горно-обогатительный комбинат "Сусуманзолото" было зарегистрировано в 1994 году и является правопреемником Сусуманского горно-обогатительного комбината, который был образован как Западное горнопромышленное управление в 1938 году. Основным видом деятельности является золотодобыча. АО "Сусуманзолото" входит в 10 крупных золотодобывающих предприятий, работающих на территории России, является крупнейшим золотодобывающим предприятием России, добывающим золото из россыпей.