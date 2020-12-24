ВЦИОМ: более 45% россиян удовлетворены жизнью

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Более 45% россиян удовлетворены жизнью, которую ведут. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные в четверг.

Согласно опросу, 46% удовлетворены жизнью, 25% респондентов ответили, что жизнь их в целом не устраивает. Свое материальное положение считают хорошим 14%, средним - 60% и плохим - 25%.

Главными проблемами для страны россияне называют здравоохранение - 29%, состояние экономики - 21%, проблемы в сфере образования -19%, социальную политику -18% и безработицу - 17%.

Рост цен и бедность

Рост цен в последние два месяца 65% россиян расценивают как очень высокую инфляцию, 21% считают рост умеренной инфляцией и 9% считают повышение цен незначительной инфляцией. Повышение цен отразилось на бюджете 40% россиян, им существенно приходится ограничивать себя в тратах на продукты, 34% чувствуют влияние, но на питании рост не отражается, 17% полагают, что рост несущественно влияет на бюджет, для 5% он не имеет значения. Среди причин роста цен респонденты назвали политику властей (30%), экономические факторы (19%), пандемию (11%), необоснованное завышение цен (8%).

Респондентам предложили ответить на вопрос, какая из характеристик в большей степени соответствует вашему материальному положению. Могут позволить все: машину, квартиру, дачу - 2%. Могут без труда купить машину, на квартиру денег нет - 4%. Могут купить бытовую технику - 21%, денег хватает на питание и одежду - 38%, деньги есть только на продукты - 28%, едва хватает на продукты - 6%.

Говоря об эмоциональном состоянии, 33% из всех опрошенных сказали, что испытывают уныние, оптимизм - 59%, испытывают чувство тревоги - 52% и спокойствие - 53%, растерянность - 36% и уверенность - 63%, ощущение нестабильности испытают 63%, стабильности - 32%.

Россияне считают, что стране нужна стабильность (54%), при этом 37% уверены, что страна нуждается в переменах, новых реформах, даже если перемены связаны с риском утрат стабильности.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек в возрасте 18 лет и старше.