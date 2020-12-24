РАН: десятки миллионов доз вакцин от COVID-19 должны произвести в России в 2021 году

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Производство десятков миллионов доз вакцин от коронавируса должно быть организовано в РФ в следующем году, чтобы ситуация с этой инфекцией была взята под контроль по аналогии с гриппом. Об этом сказал в четверг на пресс-конференции президент Российской академии наук Александр Сергеев.

"У нас сейчас разрабатывается достаточно много вакцин на разных платформах. Три ("Спутник V", "Эпиваккорона" и вакцина Центра им. Чумакова - прим. ТАСС) находятся впереди, и, по-видимому, они должны будут на будущий год обеспечить выпуск необходимого количества, десятков миллионов доз вакцин", - сказал Сергеев.

Он отметил, что в этом случае вакцинация позволит контролировать COVID-19 так же, как "мы умеем управляться с гриппом".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 78,7 млн человек, свыше 1,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 963 688 случаев заражения, выздоровели 2 370 857 человек, умерли 53 096. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.