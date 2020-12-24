Мурашко назвал победу над коронавирусом задачей на 2021 год

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Победа над новой коронавирусной инфекцией является одной из приоритетных задач на 2021 год, сообщил в четверг министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Нам предстоит решение больших задач в 2021 году. Мы должны победить новую коронавирусную инфекцию, мы должны вернуться к привычным нашим обязанностям и, конечно же, совершенствования оказания медицинской помощи, повышение качества и внимание к пациенту - это то, что в наших душах, наших сердцах должно быть в 2021 году", - сказал он на брифинге в правительстве.

Мурашко отметил, что около 280 тыс. больничных коек развернуто в России для пациентов с коронавирусом. "Сегодня 280 тыс. коек работает по оказанию медицинской помощи", - сказал он.

Министр добавил, что также был мобилизован амбулаторно-поликлинический этап медицинской помощи. "Для крупных населенных пунктов созданы амбулаторные центры по обследованию и лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией", - отметил он.