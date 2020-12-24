Вопрос реставрации санатория в Ленобласти планируют решить на федеральном уровне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Вопрос о реставрации Детского пульмонологического санатория "Колчаново" в Ленинградской области - объекта культурного наследия регионального значения, пострадавшего от пожара, будет решаться на федеральном уровне. Об этом сообщил ТАСС в четверг глава администрации Волховского района Алексей Брицун.

"Это федеральное учреждение, не муниципальное, поэтому принадлежит Российской Федерации. РФ должна принимать решение о его дальнейшей судьбе, - сказал Брицун. - Я не думаю, что это будет быстрое решение".

По данным официального сайта комитета по культуре Ленобласти, усадьба является объектом культурного наследия регионального значения.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в четверг днем в здании Детского пульмонологического санатория "Колчаново" Минздрава России. Возгорание локализовали на площади 750 кв. м. Изначальная площадь пожара составляла 400 кв. м. К тушению привлечены 34 человека и 11 единиц техники.

В правительстве также привели данные МЧС, согласно которым пожар происходил в учебном корпусе. На место направлена бригада скорой помощи. Дети при пожаре в пульмонологическом санатории в Ленинградской области не пострадали, они находились в другом корпусе, их эвакуация не потребовалась.

О здании

По данным сайта санатория, корпус размещен в бывшей усадьбе помещиков Пименовых-Шараповых. Санаторий включает в себя детское отделение (пациенты от 6 до 18 лет) и отделение для детей с родителями (возраст от 4 до 15 лет). Работает круглогодично, продолжительность лечения - 21 день.

В первой половине XIX века на берегу реки Сясь был построен маяк, в 1865 году маяк и участок земли у пристани купил лесопромышленник Михаил Шарапов, он пристроил к башне-маяку деревянный дом. Позже, вплоть до революции, владельцем усадьбы был муж дочери Шарапова по фамилии Пименов, поэтому усадьба получила название Шараповых-Пименовых. После революции в усадебном доме был открыт один из первых в Ленинградской области Домов культуры - Дворец Труда.

В период Великой Отечественной войны в усадьбе действовал госпиталь. Здесь выступала Клавдия Шульженко с одной из фронтовых концертных бригад.