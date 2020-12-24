В социальной акции ОНФ "Расскажи бабушке" приняли участие более 3 млн человек

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Более 3 млн человек были охвачены в течение года социальной кампанией Общероссийского народного фронта (ОНФ) по повышению финансовой грамотности старшего поколения "Расскажи бабушке". Об этом в четверг в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщила руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

"Кампания противодействует мошенникам, обманывающим пожилых людей, с помощью так называемого обратного наставничества, когда информация о рисках и схемах мошенничества в простом виде доносится детьми, внуками и волонтерами финансового просвещения. Совокупный охват "Расскажи бабушке" с учетом онлайн и офлайн-мероприятий, а также публикаций в соцсетях и СМИ составил более 3 млн человек", - сказала Лазарева.

В частности, в ходе кампании были подготовлены и стали распространяться обучающие видеоролики, в которых дети простым языком разъясняли правила финансовой грамотности, особенности оформления доверенностей и договора ренты.

"Анимированные ролики демонстрируются на экранах 400 отделений МФЦ в 65 регионах России. Для пожилых людей подготовлено 3 тыс. печатных памяток и брошюр, для их родственников и волонтеров опубликованы специальные материалы в социальных сетях. В 50 пансионатах и учреждениях из 14 регионов, где проживают пожилые люди, прошли семинары и лекции по материалам кампании", - добавила она.