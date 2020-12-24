Почти 90% регионов сделали 31 декабря выходным. Но многим россиянам придется работать

Власти около 40 регионов страны объявили 31 декабря выходным еще до рекомендации президента. Первой стала Белгородская область - там соответствующее решение приняли еще 26 ноября.

В среду идею не работать 31 декабря поддержал президент России Владимир Путин, призвав региональные власти принять соответствующие решения. В четверг это сделали более 20 регионов, включая Москву и Подмосковье .

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Власти почти 90% российских регионов уже решили сделать 31 декабря выходным и призвали к этому местных работодателей, следует из подсчетов ТАСС.

Вечером в среду и в течение дня в четверг к ним присоединились еще более 30 субъектов Федерации. В основном власти объявили выходной для госслужащих и сотрудников бюджетных учреждений и посоветовали принять такое же решение остальным работодателям.

Обычным рабочим днем, по состоянию на текущий момент, 31 декабря будет в девяти регионах. Это Брянская, Калининградская, Новгородская, Тюменская области, Калмыкия, Северная Осетия, Чечня, Краснодарский и Пермский края.

Во многих регионах, где последний день года станет выходным, жителям придется поработать в субботу, 26 декабря.

Правовой статус

Как пояснил ТАСС председатель комиссии по социально-трудовым спорам Московского отделения Ассоциации юристов России Павел Андреев, Трудовой кодекс РФ дает право регионам устанавливать дополнительные нерабочие праздничные дни. Так, в некоторых регионах к ним относят мусульманские праздники.

Такая норма будет распространяться на работодателей, осуществляющих деятельность в регионе, включая филиалы и представительства компаний из других субъектов Федерации.

Кроме того, по словам Андреева, любая российская организация может предусмотреть норму о нерабочем дне 31 декабря в коллективном договоре или другом локальном нормативном акте.

Эксперт обратил внимание, что при объявлении выходного на уровне региона или конкретной организации за сотрудником должна сохраняться зарплата за этот день. Кроме того, если 31 декабря объявлено именно праздничным днем, его нельзя включать в число дней отпуска, то есть те, кто находится в этот день в отпуске, получают дополнительный день.

Всероссийский выходной

Ранее ЛДПР не раз предлагала сделать 31 декабря выходным днем на федеральном уровне, но не встречала поддержки ни в правительстве, ни в Госдуме. В 2019 году гораздо меньше регионов, чем в 2020-м, решили сделать его нерабочим на своем уровне - например, этого так и не сделала Москва.

Однако в 2021 году последний день года может стать выходным для всей страны: Минтруд уже подготовил проект постановления правительства, согласно которому новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января, а 31 декабря россияне работать не будут.