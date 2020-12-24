Дипломаты РФ следят за состоянием осужденных по делу о событиях 1991 года в Литве

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Сотрудники российского посольства в Литве продолжат оказывать помощь осужденным по делу о событиях 1991 года в Вильнюсе россиянам, особое внимание уделяется состоянию здоровья полковника запаса Юрия Меля. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы продолжим оказывать россиянам, ставшим жертвами судебного произвола в Литве, всю необходимую поддержку. На особом контроле держим ситуацию вокруг полковника запаса Юрия Меля. <...> Дипломаты нашего посольства в Литве регулярно посещают гражданина России, оказывают необходимую правовую помощь, включая присутствие на судебных заседаниях, осуществляют внимательный мониторинг состояния его здоровья. Ставится вопрос об улучшении условий его содержания перед руководством исправительных учреждений, министерством юстиции и министерством иностранных дел Литвы", - сказала она.

Оглашение вердикта апелляционного суда по делу о событиях 1991 года для российских военнослужащих назначено на 15 марта 2021 года, продолжила Захарова. По ее словам, рассчитывать на справедливое решение суда не приходится.

"Российская позиция по этому вопросу хорошо известна, мы расцениваем затеянное Вильнюсом позорное судилище как продолжение его порочной линии на фальсификацию истории и сведению исторических счетов с Россией", - подчеркнула она.

27 марта 2019 года судебная коллегия Вильнюсского окружного суда вынесла заведомо неправосудный приговор в отношении более 50 российских граждан, в том числе задержанных на территории Литвы Юрия Меля и Геннадия Иванова. Они признаны виновными в преступлениях против литовского государства и военных преступлениях во время массовых беспорядков в Вильнюсе в январе 1991 года, когда были убиты 13 гражданских лиц и более 700 пострадали. Мель был приговорен к семи, Иванов - к четырем годам тюремного заключения.