Ветеран Зинаида Корнева объявила повторный сбор средств для семей погибших медиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Ветеран из Санкт-Петербурга Зинаида Корнева, собравшая для заразившихся коронавирусом медиков и их семей более 4,5 млн рублей с помощью роликов на YouTube, объявила повторный сбор средств. Благотворители взамен получат книгу "Ветеран Зина", сообщила Корнева в четверг на своем YouTube-канале.

"Мы с моей командой над этой книгой работали несколько месяцев. Эта книга рассказывает о моей жизни, о войне, о врачах, которые погибли, сражаясь с коронавирусом, и о нашем сборе средств для погибших врачей. Эту книгу можно будет получить в благодарность за пожертвование, а также скоро она появится в продаже. Наша книга - благотворительная, все доходы от нее мы отправим семьям погибших медработников", - рассказала Корнева в видеообращении.

Ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева начала сбор денег для медиков в этом году, вдохновившись поступком британского ветерана Тома Мура, который собрал 32,8 млн фунтов стерлингов (свыше $40 млн) на борьбу с коронавирусом. Деньги Корнева собирала для медиков, которые заразились коронавирусом, а также их семей с помощью видеохостинга YouTube, где она публиковала истории о войне из своей жизни. Всего ей удалось собрать более 4,5 млн рублей.

В ноябре президент России Владимир Путин наградил Корневу знаком отличия "За благодеяние".

"Коронавирус пока не сдается, и война за жизнь людей еще продолжается. Есть у вас есть возможность, давайте вместе поможем семьям погибших медработников. Спасибо вам, будьте все здоровы", - сказала ветеран в своем видеообращении.

Зинаида Корнева родилась в 1922 году. Во время Великой Отечественной войны она была начальником наблюдательного поста и обнаружила сотни вражеских самолетов, а также участвовала в боевых действиях на территории Польши, Украины и Германии.