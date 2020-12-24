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С начала 2020 года количество электронных краж в России возросло на 76%

Как сообщили в МВД, количество противоправных деяний с использованием оружия уменьшилось почти на 7%

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Количество электронных краж у россиян с начала этого года возросло на 76%. Об этом ТАСС сообщила в четверг официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Несмотря на принимаемые меры, за 11 месяцев увеличилось число преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. В частности, количество краж возросло на 81,6%, противоправных деяний, предусмотренных статьями 159 ("Мошенничество"), 159.3 ("Мошенничество с использованием электронных средств платежа"), 159.6 ("Мошенничество в сфере компьютерной информации") УК РФ - на 76,1%", - сказала она.

Вместе с тем Волк также отметила, что количество противоправных деяний с использованием оружия в этом году уменьшилось почти на 7%. "Преступлений в общественных местах зарегистрировано на 10,1% меньше по сравнению с прошлым годом. В преддверии новогодних праздников полиция уделяет особое внимание охране правопорядка в местах отдыха и призывает граждан к бдительности и законопослушному поведению", - заключила Волк.

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