Власти Подмосковья планируют привить от коронавируса около 4 млн человек

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Московская область готова к масштабной вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции, всего в регионе планируется привить около 4 млн человек. Об этом в четверг в эфире телеканала "360" сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Нам нужно массово привить, считайте, под 4 млн человек. <...> Цифра большая, но мы справимся, в этом не сомневаюсь", - сказал Воробьев.

Он отметил, что жители Подмосковья могут записаться на вакцинацию против новой коронавирусной инфекции через портал госуслуг.

"Мы получаем вакцину. Хотелось бы больше и сразу, но идут поставки во все регионы одновременно. Мы буквально сегодня получили партию, по-моему, под 5 тыс. В начале недели тысячу получили. <...> Пункты готовы, электронная запись готова, соответственно, мы максимально включены в эту работу", - добавил Воробьев.

Как ранее сообщала министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова, жители Московской области с 14 декабря могут записаться на вакцинацию против новой коронавирусной инфекции.

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