В МВД сообщили о снижении семейно-бытовых преступлений с начала 2020 года

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Количество зафиксированных семейно-бытовых преступлений сократилось с начала этого года в РФ более чем на 9%. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В январе - ноябре 2020 года зафиксировано на 9,3% меньше семейно-бытовых преступлений, в том числе на 17,5% - фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 13,2% - средней тяжести и на 9,1% - легкого вреда здоровью", - сказала она.

Также Волк отметила, что в этом году сохраняется тенденция к снижению количества разбоев, их зарегистрировано меньше на 21,3%, чем годом ранее. "Кроме того, на 15,2% уменьшилось число грабежей, на 2,8% - краж, в том числе квартирных - на 22,2%. Количество погибших от преступных посягательств за 11 месяцев сократилось на 5,3%, число лиц, которым был причинен тяжкий вред здоровью, - на 6,8%", - добавила представитель МВД.