{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В МВД сообщили о снижении семейно-бытовых преступлений с начала 2020 года

По данным ведомства, также сохраняется тенденция к снижению количества разбоев

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Количество зафиксированных семейно-бытовых преступлений сократилось с начала этого года в РФ более чем на 9%. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В январе - ноябре 2020 года зафиксировано на 9,3% меньше семейно-бытовых преступлений, в том числе на 17,5% - фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 13,2% - средней тяжести и на 9,1% - легкого вреда здоровью", - сказала она.

Также Волк отметила, что в этом году сохраняется тенденция к снижению количества разбоев, их зарегистрировано меньше на 21,3%, чем годом ранее. "Кроме того, на 15,2% уменьшилось число грабежей, на 2,8% - краж, в том числе квартирных - на 22,2%. Количество погибших от преступных посягательств за 11 месяцев сократилось на 5,3%, число лиц, которым был причинен тяжкий вред здоровью, - на 6,8%", - добавила представитель МВД.

Теги
Россия
РАН предложила создать госкомиссию для выполнения стратегии научного развития России
Президент Российской академии наук отметил, что в стране не работает целостная система превращения знания в технологии и продукты, хотя Стратегия НТР именно на это нацелена
Читать полностью