Сборник тюремных писем советского разведчика Рудольфа Абеля вышел к столетию СВР

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Службы внешней разведки подготовили книгу с письмами семье советского разведчика Рудольфа Абеля из американской тюрьмы. Книга вышла к столетию СВР, ее презентация прошла в агентстве ТАСС.

"Эта книга универсальна тем, как человек ведет себя в крайне сложных обстоятельствах. Создавалось ощущение, что, находясь в тюрьме, он владеет не только собой, но и ситуацией, и остается разведчиком при исполнении. Как правильно сказал, по-моему, его адвокат, это были письма вежливого джентльмена. Он ни в одном письме, ни в одной строчке не жаловался на судьбу, не предъявлял претензий к своим тюремщикам, и он оказывал максимальную поддержку и тепло своим родным", - рассказала на презентации редактор издательства "АСТ" Виолетта Ничкова, работавшая над книгой.

Она добавила, что сама книга подготовлена сотрудниками СВР, которые, исходя из специфики службы, не могли раскрыть публично свои имена.

Ветеран СВР, генерал-майор в отставке Сергей Яковлев отметил в ходе презентации, что письма Абеля дают возможность приоткрыть его внутренний мир и больше узнать о нем, как о человеке. "Он с дочерью обсуждает темы искусства, достаточно широко, насколько это позволяет объем тюремного бланка. Это говорит о том, что он был богат духовно как личность и владел собой, своими эмоциями. Ясно, что в этих письмах присутствовал подтекст, обращенный коллегам. Он как профессионал, понимал, что письма из тюрьмы не только пройдут через руки сотрудников ФБР, но на родине письма будут читать и его коллеги и делать выводы о его состоянии, искать подсказки", - сказал Яковлев.

Рудольф Абель - советский разведчик, полковник. Настоящее имя Уильям Генрихович Фишер. Руководил советской разведывательной сетью в США (1949-1957). В 1957 году арестован американскими властями, в 1962 году его обменяли на американского летчика Фрэнсиса Пауэрса, чей разведывательный самолет был сбит над Уралом 1 мая 1960 года. Обмен произошел на границе Западного Берлина и ГДР на мосту "Глиникер-брюкке", который впоследствии получил известность как "мост шпионов". Также было принято решение освободить двух американцев: студента Фредерика Прайора, арестованного в ГДР в августе 1961 года по обвинению в нелегальном проникновении на территорию страны, и туриста Марвина Макинена, арестованного в Киеве в июле 1961 года по подозрению в шпионаже.