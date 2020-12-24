Глава Удмуртии объявил 31 декабря выходным днем

ИЖЕВСК, 24 декабря. /ТАСС/. Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил 31 декабря выходным. При этом 26 декабря станет в регионе рабочим днем, сообщается в четверг в официальном телеграм-канале правительства региона.

"31 декабря станет выходным днем в Удмуртии, 26 декабря станет рабочим днем. Речь идет о лицах, замещающих государственные должности, должности государственной гражданской службы и ряд других", - сказано в сообщении.

Кроме того, руководству органов местного самоуправления муниципальных образований, а также руководителям частных организаций, расположенных на территории республики, рекомендовано объявить 26 декабря рабочим днем с предоставлением отдыха 31 декабря.

В четверг на заседании Госсовета республики глава региона рекомендовал сделать 31 декабря выходным для госслужащих, однако не уточнил, придется ли им выходить на работу 26 числа.

Ранее ряд регионов РФ уже объявили 31 декабря выходным. В среду, 23 декабря, глава государства поддержал идею сделать 31 декабря выходным по всей России, предложенную во время расширенного заседания Госсовета лидером фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергеем Неверовым.