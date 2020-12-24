РАН: для моделирования распространения COVID-19 необходимо больше эмпирических данных

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Построение адекватных моделей распространения COVID-19 требует большого количества эмпирических данных, которых пока нет. Об этом сказал в четверг на пресс-конференции президент Российской академии наук Александр Сергеев.

Он напомнил, что весной ученые в разных странах предлагали несколько моделей развития пандемии, но ни одна из них не дала прогноза, подтвердившегося в дальнейшем.

"Это должен быть урок и понимание того, что настолько много неизвестных числовых характеристик в ковиде. Что какая бы у вас самая лучшая, самая мощная модель для самого мощного суперкомпьютера ни была, она не сработает. Потому что в любую модель, чтобы анализировать, чтобы смотреть на динамику, вставляются эмпирические числовые характеристики. Нет их у нас, и ни у кого нет", - сказал Сергеев.

В частности, отметил он, пока нет данных о том, сколько держится иммунитет после вакцинации и после болезни.

"Поэтому критиковать ученых за то, что они плохо предсказывают, <...> наверное, всем нам надо более спокойно к этому подходить и с определенным скепсисом смотреть на прогнозы", - призвал президент РАН.

Ускоренная разработка вакцин

Разработка вакцины от COVID-19 в сжатые сроки оправдана в условиях пандемии, и ученые во всем мире хорошо сработали в этом случае, заявил Сергеев.

"Можно сколь угодно критиковать и Россию, и другие страны, что вакцины не проверены, но время такое, и потому принимаются такие решения, которые разрешают использование еще не проверенных по стандартам мирного времени вакцин. <...> Я считаю, что ученые во всем мире сработали и продолжают работать достаточно хорошо. Это действительно мобилизационная наука", - сказал Сергеев.

По его словам, если ученые будут сейчас следовать тем правилам, которые прописаны, в том числе на международном уровне Всемирной организацией здравоохранения, и очень хорошо работают "в мирное время", тогда придется ждать вакцины несколько лет, пока проверят, какие будут долгосрочные последствия. "Но мы просто не имеем права это делать", - считает глава РАН.

Вакцина от коронавируса, которую РФ зарегистрировала 11 августа первой в мире, получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Пострегистрационные исследования препарата начались в Москве 7 сентября, первую вакцину добровольцы получили 9 сентября. Всего в программе должны были принять участие 40 тыс. человек, 10 тыс. из которых получили бы плацебо вместо вакцины. Однако Минздрав РФ принял решение прекратить привлечение добровольцев, набрав около 31 тысячи человек.

Вакцинация против коронавируса началась в Москве 5 декабря. Сейчас прививку от коронавируса в столице могут сделать работники образования, здравоохранения, культуры, торговли, сотрудники многофункциональных центров госуслуг, социальных служб, работники транспорта, энергетики, промышленности, а также журналисты. Кроме того, с 28 декабря записаться на прививку смогут работники сферы ЖКХ, общепита, спорта, органов охраны правопорядка.