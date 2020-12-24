Во Франции спасатели вернули в море 150-килограммового ската

"Специализированные команды пожарно-спасательной службы департамента Эро прибыли в коммуну Марсейан, чтобы спасти ската-мобулу, выбросившегося на берег. Благодаря работе спасателей, морского обитателя весом около 150 кг удалось вернуть в воду. Отличная рождественская история!" - сообщили они.

ПАРИЖ, 24 декабря. /ТАСС/. Спасатели департамента Эро на юге Франции смогли вернуть в море выбросившегося на берег ската весом 150 кг. Об этом они сообщили в четверг в своем Twitter.

Как уточняет радио France Bleu, размах крыльев ската достигал 3,4 м, а длина - 2,2 м. Обследовав его, спасатели убедились, что состояние животного удовлетворительное и оттащили его на расстояние 1 морской мили от берега (примерно 1,8 км) при помощи гидроциклов.

"Это был незабываемый момент для наших дайверов, настоящее счастье", - заявил в эфире радиостанции представитель спасательной службы департамента. "Вот такие моменты приносят удовольствие в столь трудное время, придают смысл жизни и напоминают о важности заботы об окружающей среде", - добавил он.

Европейские мобулы относятся к отряду орляковых скатов и обитают в водах Средиземного моря и восточной части Атлантического океана. Они питаются планктоном и мелкими рыбами и не представляют опасности для человека. Самый крупный из известных представителей этого вида весил около 1,5 т, а размах его крыльев достигал 520 см. Согласно классификации Международного союза охраны природы, европейская мобула относится к вымирающим видам.