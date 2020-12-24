Власти Карелии подали в суд на рыбхозяйство, загрязняющее леса сточными водами

ТАСС, 24 декабря. Власти Карелии подали иск в суд с требованием запретить деятельность предприятия, которое сбрасывает неочищенные сточные воды в прибрежную зону Сегежского водохранилища, сообщила в четверг пресс-служба главы республики. Ранее местные жители пожаловались властям на выбросы неочищенных сточных вод в Сегежском районе, ситуация вызвала широкий общественный резонанс в местных СМИ и в соцсетях.

"Минприроды Карелии направило иск в суд о запрещении деятельности ООО "Русское море - Аквакультура". Сотрудники Минприроды выехали на осмотр в Сегежский район для проведения внеплановой проверки по сообщениям местных жителей о выбросах неочищенных сточных вод вблизи производственной площадки. По результатам проверки установлены факты нарушения лесного и природоохранного законодательства", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, по итогам проверки специалисты выявили, что с территории форелевого хозяйства сбрасываются неочищенные сточные воды в водоохранную зону и прибрежную защитную полосу Сегежского водохранилища. "Выявлено самовольное занятие лесного участка и повреждение деревьев до степени прекращения роста. Несмотря на проведенную проверку, компания оперативно не устранила нарушения. Сотрудники Сегежского лесничества совместно с сотрудниками полиции выехали на место и зафиксировали продолжающийся выброс сточных вод в лесу", - говорится в сообщении.

По закону, подобные жидкие отходы подлежат очистке с помощью локальных очистных сооружений. Предприятие было обязано собирать их в герметичные септики, пластиковую тару и далее передавать специализированной организации, производящей откачку и вывоз сточных вод. "Данное требование законодательства компания проигнорировала, установив трубу, по которой производственные отходы от переработки рыбы, поступают прямо в лесной фонд. Ситуацию также не исправил административный штраф в 150 тыс. рублей за нарушение правил санитарной безопасности в лесах", - отмечается в сообщении.